کاپیتان استقلال پیش از نخستین دیدار آبی‌پوشان مقابل الوصل امارات گفت: استقلال بازیکنان خوبی دارد، اما نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل برسد.

چشمی: اول باید به فکر بازی باشیم بعد صعود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات فردا شب (سه شنبه) در چارچوب هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه زعبیل دوبی به مصاف هم می‌روند.

روزبه چشمی کاپیتان استقلال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: تیم الوصل جزو تیم‌های قدرتمند لیگ قهرمانان آسیا دو است. بازیکنان خوبی دارند و حتی انتخاب‌های خوبی در نیمکت دارند. در این روز‌ها تمرینات خوبی داشتیم. کادرفنی آنالیز کاملی از تیم حریف داشته و تمام نکات را به بازیکنان انتقال داده، بازی سختی داریم، اما ما استقلال هستیم و آماده انجام بازی پرقدرت و باکیفیت هستیم. ان‌شاءالله که برنده بازی باشیم و سه امتیاز را بگیریم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال افزود: ریکاردو ساپینتو درباره بازی با الوصل حرف‌های درستی را بر زبان آورد. بازیکنان استقلال تنها دو، سه روز است که در کنار یکدیگر تمرین می‌کنند و باید منطقی باشیم. استقلال بازیکنان خوبی دارد، ستاره‌های توانمندی را به خدمت گرفته است، اما نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل برسد.

وی عنوان کرد: صحبت درباره قهرمانی در آسیا و لیگ برتر فشار زیادی را به بازیکنان جوان و بازیکنانی که تازه جذب استقلال شده‌اند، وارد می‌کند. این بازیکنان تازه به یک کشور جدید آمده‌اند و در ابتدا باید با شرایط جدید هماهنگ شوند.

چشمی افزود: این صحبت‌ها راجع به قهرمانی چه در آسیا چه در لیگ ایران فکر می‌کنم به بازیکنان جوان و خریدای جدیدمون که به ما تازه اضافه شده‌اند خیلی فشار زیادی از لحاظ ذهنی می‌آورد و ما باید کمک کنیم که زودتر به این محیط و اینکه به کشور جدید آمده‌اند به محیط تیم عادت کنند.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: باید به بازیکنان جوان کمک کنیم ولی این صحبت‌ها که از الان بگوییم باید قهرمان شویم حرف بدی نیست ولی فکر می‌کنم این موضوع فشار را زیاد و کار را سخت می‌کند. اول باید کمک کنیم که بازیکنان جدید به شرایط جدید عادت کنند. ولی این قول را می‌توانم بدهم که ما مثل یک تیم تمرین می‌کنیم و برای پیروزی و سربلندی استقلال می‌جنگیم. ولی نیاز داریم که همه در کنار هم باشیم و هر کاری می‌کنیم تا بتوانیم فشار را کم کنیم.

چشمی ادامه داد: ما هم یکی از تیم‌های خوب لیگ ایران و یکی از تیم‌های خوب این تورنمنت هستیم، اما نمی‌توانیم از الان درباره قهرمانی صحبت کنیم. این تیم احتیاج به زمان دارد، اما ما سخت رقابت می‌کنیم برای هر بازی و برای هر جام به علت اسم استقلال و هوادارانش، اما احتیاج داریم که منطق داشته باشیم و خیلی با صحبت‌های بیرونی فشار روی بازیکنان و تیم نیاوریم و فکر می‌کنم این بیشتر کمک می‌کند.