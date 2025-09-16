به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان آذربایجان شرقی گفت:جذب منابع، جذب سرمایه گذار و اعطای تسهیلات وظیفه بانک هاست و بانک‌ها باید شیوه‌ها و راه‌های جذب منابع را مدون و در اسرع وقت مکانیسم‌های تشویقی خود را اعطا کنند.

وی با انتقاد از وضعیت اعطای تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ گفت:در جذب تبصره ۱۸ سهم استان به درستی عمل نشده است.

سرمست افزود:در خروجی این جلسه باید موعد زمانی بانک ها و دستگاه‌ها مشخص شود.

وی یادآور شد:اقتصاد دانش بنیان استان نیز باید حرکت جدید و متفاوتی در پیش بگیرد و سهم پارک علم و فناوری و علوم و تحقیقات را باید از منابع بانکی ویژه تامین و برای آنها اعتبارات و تخفیف‌های مالیاتی ویژه در نظر بگیریم.

گفتنی است در این جلسه بانک‌های استان گزارشی از عملکرد خود در جذب منابع بانکی و اعطای تسهیلات ارائه دادند.