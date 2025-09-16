استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
جذب سرمایهگذار مستلزم ارزیابی سازوکارهای بانکی
استاندار آذربایجان شرقی گفت:سرمایه گذاران هوشمند عمل میکنند اگر به دنبال جذب سرمایه گذار و توسعه استان هستیم باید سازوکارهای بانکی را مورد ارزیابی قرار دهیم.
،بهرام سرمست در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان آذربایجان شرقی گفت:جذب منابع، جذب سرمایه گذار و اعطای تسهیلات وظیفه بانک هاست و بانکها باید شیوهها و راههای جذب منابع را مدون و در اسرع وقت مکانیسمهای تشویقی خود را اعطا کنند.
وی با انتقاد از وضعیت اعطای تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ گفت:در جذب تبصره ۱۸ سهم استان به درستی عمل نشده است.
سرمست افزود:در خروجی این جلسه باید موعد زمانی بانک ها و دستگاهها مشخص شود.
وی یادآور شد:اقتصاد دانش بنیان استان نیز باید حرکت جدید و متفاوتی در پیش بگیرد و سهم پارک علم و فناوری و علوم و تحقیقات را باید از منابع بانکی ویژه تامین و برای آنها اعتبارات و تخفیفهای مالیاتی ویژه در نظر بگیریم.
گفتنی است در این جلسه بانکهای استان گزارشی از عملکرد خود در جذب منابع بانکی و اعطای تسهیلات ارائه دادند.