

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ از سد احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و به مدال نقره رسید.

در پایان این رقابت‌ها برای کشورمان؛ امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم و رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم طلا گرفتند، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم و احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.