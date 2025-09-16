مطالبهگران اراکی: بهترین راهکار برای نفوذ در یک جامعه تغییر ارزشهای بانوان به عنوان ستون اصلی بنیان خانواده بوده و حجاب، بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجاب به عنوان نماد فرهنگ ایرانی مورد طمع و توطئه دشمنان است تا با ترویج بیحجابی بنیان خانواده را هدف قرار دهند، مسئلهای که نباید مورد غفلت نهادها و دستگاههای متولی قرار بگیرد. بهترین راهکار برای نفوذ در یک جامعه تغییر نگاه، باورها و ارزشهای بانوان به عنوان قشری اثرگذار و ستونهای اصلی بنیان خانواده است و در این بین حجاب بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف خواهد بود.
به دنبال انتشار تصاویری از هنجارشکنی برخی از بانوان در پارکها و محیطهای عمومی و اجرای ورزش همگانی مختلط، جمعی از شهروندان اراکی از مسئولان در موضوع عفاف و حجاب مطالبهگری کردند.
عباس خسروانی گفت: حجاب ریشه در فرهنگ و تاریخ کشورمان داشته است که پیش از اسلام هم ایرانیان آن را به عنوان یک ارزش و اصالت پذیرفته و به آن پایبند بودهاند.
این استاد جامعهشناسی یادآور شد: غرب با شعار آزادی به دنبال استثمار زنان است، چرا که جوامع غربی با این شعار به دنبال بردگی مدرن از زنان بودند.
او ریشه تمام آسیبها و مشکلات اجتماعی موجود در جوامع غربی را در ترویج بیحجابی دانست و گفت: امروز جامعه غرب به این نتیجه رسیده است که برای رفع مشکلات بایستی به اصالت و پوشش قبل از قرن هیجدهم و دوران مدرنیته بازگردد.
خسروانی حجاب را نماد فرهنگ و اصیل ایرانی دانست و گفت: گرچه شاهدیم که هر از گاهی موجهای اجتماعی در تقابل با این فرهنگ اصیل شکل میگیرد ولی باید دانست آنچه که در جامعه ایرانی باقی خواهد ماند، فرهنگ حجاب و عفاف است.
این هنجارشکنی نشان داد که مدیریت صحیح فضاهای شهری اهمیت بسیاری دارد و دستگاهها ونهادهای متولی امر حجاب و عفاف همانند ارشاد، صداوسیما، ورزش و جوانان، صمت، فراجا، اماکن، دادگستری، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی و شهرداری رسالت سنگینی بر عهده دارند.