تیم‌های فوتبال شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در هفته نخست فوتبال لیگ نخبگان آسیا به تساوی یک - یک رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه، ۲۵ شهریور به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

تراکتور در دقایق ابتدایی توپ و میدان را در اختیار داشت و فشار زیادی را به دروازه حریف وارد کرد تا در نهایت اشتراکالی در دقیقه ۱۴ با یک شوت از پشت محوطه جریمه گل نخست تراکتور را به ثمر رساند.

شباب الاهلی پس از دریافت گل، بالاتر بازی کردند و شکل هجومی به خود گرفتند. فشار روی خط دفاعی تراکتور را افزایش دادند و حتی در دقیقه ۳۷ با یک شوت تیر عمودی دروازه بیرانوند را به لرزه درآوردند، اما در گلزنی ناکام بودند.

در دقیقه ۴۹ دروژدک خطای شدیدی را روی بازیکن شباب الاهلی انجام داد که داور ابتدا او را با کارت زرد جریمه کرد، اما پس از بازبینی با VAR کارت زرد را پس گرفت و او را با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج کرد.

شباب الاهلی پس از اخراج بازیکن تراکتور فشار را روی دروازه نماینده ایران بیشتر کرد تا در دقیقه ۶۵ شوت بازیکن الاهلی از پشت محوطه جریمه با دفع ناقص بیرانوند همراه شد و گیلرمه توپ برگشتی را به گل تبدیل کرد تا بازی یک بر یک مساوی شود.

حملات و فشار‌های تیم شباب الاهلی ادامه داشت و و در دقیقه ۷۸ بار دیگر تیر دروازه تراکتور روی شوت سنگین بازیکن الاهلی به لرزه درآمد. در دقیقه ۸۵ امیرحسین حسین‌زاده از سمت راست محوطه جریمه الاهلی شوتی را وارد دروازه حریف کرد، اما این گل در موقعیت آفساید به ثمر رسید و رد شد.

در نهایت تلاش‌های دو تیم حاصلی نداشت و نتیجه بازی یک بر یک به پایان رسید. تراکتور در هفته دوم این رقابت‌ها، در تاریخ هفتم مهرماه از الوحده امارات میزبانی خواهد کرد.

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری (خامروبکوف ۷۸)، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشتراکالی (تیبور هلیلوویچ ۵۷)، مهدی هاشم‌نژاد (مسعود کاظمیانی ۳+۹۰)، محمد نادری، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب شباب الاهلی: حمد المقبلی، رنان ویکتور، ایگور گومس، متئوس هنریکه، ماکسیموویچ (آلوارز ۳۹)، سعید عزت‌اللهی (رضا غندی پور ۷۶)، حریب عبدالله (فدریکو کارتابیا ۴۶)، مرصاد سیفی (سانتوس ۴۶)، بالا، دبور، سلطان عادل (یوری ۵۷).