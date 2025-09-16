مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: ملت ایران در برابر تهدید‌ها ایستاده است و از انقلاب اسلامی دفاع می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام سرایی در آیین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بناب با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی گفت:تمام دنیا در این سال‌ها کوشیده‌اند این انقلاب عظیم را به زانو درآورند اما ملت ایران اسلامی همواره با قدرت ایستاده و هیچ‌گاه ترسی به دل راه نداده‌اند.

وی با اشاره به نقش تربیتی امامین انقلاب اسلامی در پرورش نیرو‌های مومن و فداکار گفت:در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودیم که بسیاری از رزمندگان جان خود را سپر مردم کردند و با ایثارگری از جان خود گذشتند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا حضور گسترده مردم با گرایش‌های مختلف در دفاع از نظام اسلامی را نشانه‌ای از وحدت ملی دانست و تصریح کرد:ملت ایران بار‌ها ثابت کرده‌اند که اجازه تجاوز به خاکشان را نمی‌دهند و در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور خود همدل و مقاوم هستند.