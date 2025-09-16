مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:
ملت ایران در برابر تهدیدها ایستاده است
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: ملت ایران در برابر تهدیدها ایستاده است و از انقلاب اسلامی دفاع می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام سرایی در آیین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بناب با اشاره به تلاشهای دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی گفت:تمام دنیا در این سالها کوشیدهاند این انقلاب عظیم را به زانو درآورند اما ملت ایران اسلامی همواره با قدرت ایستاده و هیچگاه ترسی به دل راه ندادهاند.
وی با اشاره به نقش تربیتی امامین انقلاب اسلامی در پرورش نیروهای مومن و فداکار گفت:در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودیم که بسیاری از رزمندگان جان خود را سپر مردم کردند و با ایثارگری از جان خود گذشتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا حضور گسترده مردم با گرایشهای مختلف در دفاع از نظام اسلامی را نشانهای از وحدت ملی دانست و تصریح کرد:ملت ایران بارها ثابت کردهاند که اجازه تجاوز به خاکشان را نمیدهند و در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور خود همدل و مقاوم هستند.
گفتنی است در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام عبدالله طالبی در دوران مسئولیت، حجتالاسلام محمد حسنزاده به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه بناب معرفی شد.
حجتالاسلام حسنزاده پیش از این مسئولیت دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه خداآفرین را بر عهده داشت.