مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: احداث و تکمیل ندامتگاه سلماس در حال حاضر از پیشرفت ۹۰ درصدی برخوردار است و تکمیل و اتمام آن در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در بازدید از مراحل احداث ندامتگاه سلماس که با حضور نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: ساختمانهای اداری، انتظامی، بهداری و بندهای مجزا و ساختمان مرکزی اجرا شده و برای احداث ندامتگاه سلماس، ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: ساختمان این ندامتگاه با حدود هفت هزار مترمربع زیر بنا دارای امکانات استاندارد، بندهای مجزا، ساختمان اداری، سالن ورزشی و کارگاههای حرفه آموزی است.
آرامون افزود: حمایت از زندانیان و توسعه کارگاههای حرفه آموزی در ندامتگاه سلماس قابل توجه بوده، تا افراد بتوانند با اشتغال در این محل تجارب جدیدی را کسب کرده و در گذران زندگی خود از آن بهرهمند گردند.
وی با اشاره به اینکه برای تکمیل ندامتگاه سلماس ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، افزود: با توجه به وظایف اداره کل راه و شهرسازی در بخش احداث ساختمانهای دولتی و اداری، احداث این ندامتگاه پیگیری و اجرا شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: رفع مشکلات امنیتی و شهرسازی ناشی از وجود ندامتگاه قدیمی در داخل شهر و فراهم کردن محیط استاندارد و مناسبتر، از اهداف احداث این ندامتگاه است.