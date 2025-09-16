پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: برنامههای ویژه و متنوعی برای گرامیداشت آغاز سال تحصیلی در استان تدارک دیدهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بهاء آبادی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: جشن شکوفهها، جشن مهر و مقاومت، زنگ مهر و مُهر و اولین نماز جماعت به امامت آیت الله ناصری در دبستان نورایمانی، زنگ مهر و مهارت و زنگ بیداری با هدف جریان سازی و آشنایی دانش آموزان با سیاستهای خصمانه رژیم صهیونیستی از برنامههای هفته بزرگداشت مهر است.
وی افزود: همایش بزرگی به نام مهر با خانواده برگزار میشود تا بین دانش آموزان، خانوادهها، معلم و مدرسه ارتباط موثری برقرار شود تا در طول سال تحصیلی تاثیرگذار باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش ادامه داد: بنا داریم در هر کوچه یا مدرسه به نام شهید، یادوارهای برای شهید برگزار کرده تا یاد و خاطره آنان گرامی داشته شود و فرهنگ و ایثار و شهادت را زنده نگهداریم.