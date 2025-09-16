در دومین نشست فصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در خصوص ترویج و توسعه گفتمان فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در مراکز آموزشی استان بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در دومین نشست فصلی این ستاد با موضوع نقش مراکز آموزشی در ترویج این فریضه الهی برگزار شد.



حجت الاسلام یونس مهدوی نیا افزود: در این جلسه مقرر شد مسئولان مراکز آموزشی در دانشگاه‌ها نسبت به برگزاری نشست‌های علمی و کرسی‌های آزاد اندیشی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.



همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی و انشاء نویسی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مواردی بود که برای ترویج این فریضه معنوی در مدارس توصیه شد.



