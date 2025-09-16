پخش زنده
ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای دیدار با الحسین اردن در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۵ شهریور و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین المللی شهر امان و با قضاوت محمدصالح یوسف از امارات رو در روی هم قرار میگیرند.
ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای بازی با الحسین به شرح زیر است:
محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، محمد عسکری، امید نورافکن، مجید علیاری، احسان حاج صفی، گئورگی گولسیانی، محمد دانشگر، آریا شفیع دوست و آرش رضاوند