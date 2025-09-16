به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، تیم رزمی ذوالفقار مرزبانان غیور شهرستان صالح آباد، به سرپرستی و مربیگری محمد بیژه، مقام سوم مشترک کشوری را با تیم عقاب های مشهد در فصل چهارم مسابقه بزرگ تلویزیونی استعداد برتر کسب کرد.

سرپرست تیم رزمی ذوالفقار صالح آباد گفت: با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان و برتر در همه زمینه‌ ها از جمله خوانندگی، بازیگری، هنرهای رزمی، شعبده‌ بازی، تقلید صدا، انیمیشن و تئاتر، جشنواره استعدادیابی کشور در سامن ملایر، کهن‌ شهر زیرزمینی دنیا، به میزبانی استان همدان برگزار شد.

محمد بیژه خاطر نشان کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، از میان بیش از ۲۸۰۰ اثر ارسالی از سراسر کشور، پس از بررسی‌ های اولیه حدود ۱۸۰ اثر به مرحله راستی‌ آزمایی و در نهایت ۲۵ اثر به مرحله نهایی و اصلی راه یافتند که تیم ذوالفقار مرزبانان غیور صالح آباد در بخش هنرهای فردی و شکستن اجسام سخت از رشته‌ های پنچاک سیلات و کیک‌ بوکسینگ WKO شرکت کرد و در مرحله اجرای اول، با دریافت چهار چراغ سفید و یک چراغ طلایی، به عنوان فینالیست برتر به مرحله پایانی راه یافت.

سرپرست تیم ذوالفقار افزود: این تیم ۱۲ نفره که متشکل از هنرجویان در رده‌ های سنی نونهالان ۶ سال تا بزرگسالان بود به همراه تیم عقاب‌ ها از مشهد، به عنوان دو تیم منتخب استان خراسان رضوی در این مسابقات حضور یافتند.

بیژه در ادامه از بی‌ تفاوتی و حمایت نکردن مسئولان مربوطه شهرستانی نیز انتقاد کرد و گفت: در این مدت با وعده‌ های پوچ و بی‌ توجهی برخی مسئولان مواجه شدیم که علاوه بر ایجاد درگیری ذهنی برای تیم، باعث شد نتوانیم آنطور که شایسته است از هنرجویان مستضعف منطقه صفر مرزی خود که برای افتخارآفرینی تمام‌ قد ایستاده بودند، حمایت کنیم و به جرأت می‌ توان گفت اگر این مشکلات نبود، بدون شک تیم ما مقام اول این مسابقات را کسب می‌ کرد.

این دوره از مسابقات استعدادیابی استعداد برتر با حضور هنرمندان و استعدادهای برتر از سراسر کشور به مدت ۱۱ روز در سامن ملایر استان همدان برگزار شد.