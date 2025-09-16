کارخانه تولید سفره یکبار مصرف در سردشت با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی و ظرفیت سه هزار تن محصولات پلاستیکی در سال آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، کارخانه تولید انواع سفره یکبار مصرف امروز در شهرستان سردشت با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار سردشت و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی و استفاده از ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران احداث شده است.

ظرفیت تولید سالانه کارخانه سه هزار تن انواع محصولات پلاستیکی به‌ویژه سفره یکبار مصرف اعلام شده که می‌تواند علاوه بر تأمین بازار داخلی، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را نیز فراهم کند.

با راه‌اندازی این طرح، برای ۵۰ نفر از نیرو‌های بومی سردشت اشتغال مستقیم ایجاد شده است.