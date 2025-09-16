برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پلدشت
اعضای شورا با هدف ارتقای عدالت و کیفیت آموزشی، پیگیری تکمیل مدارس نیمه تمام خیرساز و تأسیس پژوهشسرا برای توسعه فعالیتهای علمی و مهارتی دانشآموزان برنامهریزی کردند.
در این نشست بر برگزاری منظم و مستمر جلسات شورا و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مرتبط برای تقویت همافزایی در تصمیمگیریها تأکید شد.
همچنین ساماندهی سرویس مدارس، ایمنسازی و آسفالت معابر مقابل مدارس و شادابسازی محیط مدارس با همکاری شهرداری از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسه بود.
فرماندار پلدشت در این جلسه، با تأکید بر جایگاه بنیادین تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش را رکن اصلی توسعه همهجانبه شهرستان دانست و ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را یادآور شد.
رعنا قربانی توجه به تکمیل زیرساختهای آموزشی، حمایت از طرحهای نوآورانه و تقویت فعالیتهای فرهنگی و پرورشی در مدارس را از مهمترین اولویتهای دولت در حوزه آموزش عنوان کرد.
فرماندار پلدشت همچنین همافزایی دستگاههای اجرایی با آموزش و پرورش، تعامل مستمر بین نهادهای مرتبط و مشارکت فعال خانوادهها و جامعه محلی را پشتوانهای ارزشمند برای موفقیت دانشآموزان برشمرد.