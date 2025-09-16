به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرماندار آبیک در خبر 20 شبکه قزوین گفت: در جلسه شورای ترافیک امروز طبق بررسی کمیته فنی، ۵ نقطه پرخطر در شهر و ۳ نقطه در خارج از شهر را مشخص شد که بیشترین سوانح رانندگی در آن‌ها رخ داده است.

حسینی، با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی تصادفات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ماقبل آن، از کاهش آمار تلفات در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی تصادفات متعدد در برخی نقاط را علت اصلی افزایش نظارت پلیس، اصلاح طرح‌های هندسی معابر و آرام‌سازی جریان ترافیک دانست.

این جلسه همچنین به آغاز سال تحصیلی و تشدید نظارت بر سرویس مدارس پرداخته و بر تأمین خودروی مناسب و بررسی صلاحیت فنی رانندگان تأکید شد تا بستری امن برای دانش‌آموزان فراهم گردد.