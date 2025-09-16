نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی و امام جمعه مردم ارومیه گفت:هماهنگی بین پارک علم وفناوری و دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و ایجاد کسب وکار ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی و امام جمعه مردم ارومیه دردیدار معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم بااشاره به اینکه آذربایجان غربی گفت: هماهنگی بین پارک علم وفناوری و دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت و ایجاد کسب وکار ایجاد کند.

وی باتاکید بر نگاه ویژه به هوش مصنوعی گفت:باتوجه به شرایط جغرافیایی استان و هم مرز بودن با سه کشور همکاری دانشگاهیان و جلب نظر مسولان استانی می‌تواند استان را درمدار رشد قرار دهد.

محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم نیز در این دیدار گفت: اگر دانشگاه‌ها بخواهند از حالت سنتی خارج و به دانشگاه‌های نسل چهارم تبدیل شوند، باید نقش فناوری را در نهاد علم بپذیرند، زنجیره آموزش، پژوهش و نوآوری را تکمیل و با جذب سرمایه بخش خصوصی، دانشگاه را به نهادی بالنده و جذاب برای جامعه و اقتصاد کشور تبدیل کنند.

وی افزود: وضعیت زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور به گونه‌ای است که نیاز به پرورش نسل جدیدی از مدیران عرصه فناوری کشور بسیار احساس می‌شود.

رئیس دانشگاه ارومیه و رئیس پارک علم فن آوری آذربایجان غربی دراین دیدار به اهمیت گسترش تعامل بین دانشگاه و پارک تاکید کردند.

محمدنبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم همچنین ازاداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی بازدید کرد ودرحاشیه این بازدیدبه تشکیل شبکه اقتصاد دیجیتال در استان شکل تاکید کرد و گفت: شبکه پشتیبان اقتصاد دیجیتال باعث توسعه هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال نیز به دنبال دارد.