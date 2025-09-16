پخش زنده
جانشین انتظامی شوش از دستگیری قاتل متواری پس از ۳ ماه فرار توسط کاراگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در حوزه استحفاظی این شهرستان و متواری شدن قاتل، پس از وقوع قتل پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات انجام گرفته و با تلاش همه جانبه صورت گرفته و با بهره گیری از شیوههای پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده دستگیر شد.
جانشین انتظامی شهرستان شوش خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجوییهای فنی بعمل آمده به قتل مقتول اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.