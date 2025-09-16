یک واحد تولید نایلکس و سفره یکبار مصرف با ظرفیت سالانه ۲۳۰۰ تن و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۳۰ نفر در سردشت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یک واحد صنعتی تولید نایلکس و سفره یکبار مصرف با حضور استاندار آذربایجان‌ غربی، فرماندار سردشت و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد ریالی احداث شده و ظرفیت تولید سالانه آن ۲۳۰۰ تن انواع محصولات پلاستیکی است.

بهره‌برداری از این طرح علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی نیز خواهد بود.

با راه‌اندازی این واحد صنعتی، برای ۳۰ نفر از نیرو‌های بومی منطقه به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.