فرمانده انتظامی صومعه سرا از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی ۱۷ ساله و دستگیری قاتل ۱۸ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت : بامداد امروز در پي وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در پارک ابریشم شهرستان صومعه سرا، موضوع به صورت ويژه در دستور پلیس شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: پلیس با تشکيل کارگروه تخصصي پيگيري پرونده را در دستور کار خود قرار داده و با بهره گيري از قابليت و ظرفيت‌هاي پلیسی متهم را پس از هماهنگی قضائی در مخفيگاه خود دستگير کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه متهم ۱۸ ساله در تحقيقات پلیس به جرم ارتکابي خود اعتراف و علت و انگيزه قتل را اختلافات شخصی اعلام کرد گفت : متهم برای سیر مراحل قانونی با تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.

سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با تاکيد بر اينکه مردم همواره بايد آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، خاطرنشان کرد: پليس به طور مستمر براي برقراري نظم و امنيت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار مي‌رود شهروندان گ ضمن همکاري مستمر با پليس، هرگونه مورد مشکوک را از طريق پل ارتباطي 110 اطلاع دهند