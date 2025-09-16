با حضور استاندار آذربایجانغربی انجام شد؛
افتتاح دو پروژه صنعتی در شهرک صنعتی سردشت
دو پروژه تولیدی و صنعتی عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در شهرک صنعتی سردشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛این پروژهها در راستای توسعه ظرفیت صنعتی و افزایش اشتغال در منطقه عملیاتی شده و انتظار میرود با آغاز فعالیت رسمی آنها، بخشی از نیاز بازار داخلی به محصولات پلاستیکی تأمین و وابستگی به واردات کاهش یابد.
یکی از این واحدهای تولیدی بهعنوان یکی از این پروژهها، در زمینه تولید کیسههای بدون بافت پلاستیکی یکلایه از پلیاتیلن فعالیت داشته و ظرفیت تولید سالانه این واحد صنعتی حدود هزار تن پیشبینی شده است.
همچنین واحد تولیدی دیگری بهعنوان دومین پروژه افتتاحشده، در قالب یک شرکت سهامی خاص و با محوریت تولید انواع محصولات پلاستیکی شامل سفرههای یکبار مصرف، نایلون، نایلکس و سبدهای پلاستیکی فعالیت خود را آغاز کرده است.