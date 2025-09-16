امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

قیمت‌های متفاوت مرغ در بازار

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵- ۲۱:۴۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا
۱۴۰۴-۰۶-۲۳
آغاز عملیات ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری با حضور رئیس جمهور
آغاز عملیات ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۶-۲۳
تلاطم در شرق اروپا
تلاطم در شرق اروپا
۱۴۰۴-۰۶-۲۴
آثار حضور ارتش آمریکا بر زنان کره‌ای
آثار حضور ارتش آمریکا بر زنان کره‌ای
۱۴۰۴-۰۶-۲۴
خبرهای مرتبط

افزایش جوجه‌ریزی برای تامین ذخایر راهبردی گوشت مرغ در نیمه دوم سال

نوسان بازار مرغ سبب گلایه مصرف کنندگان

تشدید نظارت بر زنجیره تولید و توزیع مرغ در مازندران

برچسب ها: قیمت مرغ ، گرانفروشی ، مرغ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 