به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از عملیات نظامی با موشک فراصوت "فلسطین ۲" علیه هدفی حساس در یافای اشغالی (تل آویو) خبر داد.

سرتیپ سریع گفت: این عملیات با موفقیت انجام و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شد. این عملیات در چارچوب دفاع از مردم مظلوم فلسطین در غزه و پاسخ به تجاوزات اسرائیل به یمن انجام شد.

بگفته سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، نیروی هوایی یمن همچنین عملیاتی را در فرودگاه "رامون" در جنوب فلسطین اشغالی انجام داد. نیرو‌های مسلح یمن در این بیانیه از ملت‌ها خواست، به مسئولیت خود در قبال مردم غزه که در معرض نسل‌کشی، گرسنگی و آوارگی قرار دارند، عمل کنند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در این بیانیه افزود: اگر ملت‌ها و کشور‌ها برای مقاومت و مقابله اقدام نکنند، تجاوزات جنایتکارانه به کشور‌های مختلف خواهد رسید.

وی تاکید کرد: تا زمان توقف تجاوزات به غزه و رفع محاصره آن، به وظایف خود ادامه خواهیم داد.