به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمد سرلک افزود: این طرح با هدف حذف فرآیندهای تکراری، ارتقای کیفیت نقشه‌ها و تسهیل در ساخت‌وساز تهیه شده است.

مطالعات تطبیقی با کشورهای مختلف مانند سوئد، لندن، استانبول و تورنتو انجام شده است.

بر اساس این طرح، پروانه‌ها در سه مرحله شامل پروانه شهرسازی، پروانه تخریب و پروانه احداث ساختمان صادر می‌شوند.

در مرحله اول، پروانه شهرسازی بدون دریافت عوارض صادر خواهد شد.

فرآیند تخریب و تهیه نقشه‌های اجرایی به‌صورت هم‌زمان انجام می‌گیرد.

در مرحله دوم، با معرفی مهندس ناظر و اخذ تاییدیه‌ها، پروانه تخریب صادر می‌شود.

پس از نهایی‌شدن نقشه‌ها و تعیین عوارض، پروانه احداث در مرحله سوم تحویل متقاضی می‌شود.

شهرداری‌ها می‌توانند فقط هزینه خدمات را با تصویب شورای شهر دریافت کنند.

این طرح در صورت تصویب نهایی، به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.