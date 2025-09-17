تعیین تکلیف زمینهای شهرک پگاه خرمآباد در قالب ۱۷۰۰ قطعه
فرماندار خرمآباد گفت: زمینهای شهرک پگاه رزمآوران این شهرستان در قالب هزار و ۷۰۰ قطعه تعیین تکیلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار خرمآباد در جلسه بررسی مشکلات مجموعه شهرک مسکونی پگاه رزمآوران این شهرستان بیان کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار پیش بینی شده که بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف بود که با دستور استاندار لرستان تعیین تکلیف شد.
نورالدین درمنان ادامه داد: براین اساس این مجموعه در قالب هزار و ۷۰۰ فطعه به صورت هزار قطعه شش دانگ و ۷۰۰ قطعه به صورت سه دانگ تعیین تکلیف شد.
فرماندار خرمآباد بیان کرد: این مجموعه در موضوع تفکیک قطعات و زیرساختهای مشکلات بسیاری داشت که با حمایت استاندار لرستان موضوع در کمیسیون ماده پنج رفع و در فرمانداری شهرستان بررسی مشکلات زیرساختی این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
درمنان اضافه کرد: در حوزه برقرسانی فرصت ۴۵ روزه مهلت تعیین شده که در این مدت روشنایی معابر شهرک انجام و در خصوص ساماندهی فاضلاب و دفع آبهای سطحی، به آبفا شهرستان ماموریت داده شد که طراحی شبکه لازم را داشته و مطالبات اهالی را پیگیری کند.
وی در خصوص آسفالت و سایر موارد، هیاتی تشکیل شده که پس از بازدید از مجموعه پگاه رزمآوران و جمعبندی به مسائل به آنها رسیدگی کنند، تصریح کرد: مصمم هستیم مطالبات مردم را با حضور میدانی پاسخگو باشیم و با پیگیری مستمر و با هماهنگی مردم گامهای موثری در راستای گرههایی که تاکنون در حوزههای مختلف شهری و خدمات شهری باز نشدند، برداریم.