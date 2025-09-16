

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۲۱:۴۵ برگزار شد که این بازی در پایان نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود الحسین به پایان رسید.

ترکیب سپاهان:

محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، محمد عسکری، امید نورافکن، مجید علیاری، احسان حاج صفی، گئورگی گولسیانی (کارت زرد) محمد دانشگر، آریا شفیع دوست و آرش رضاوند

ترکیب الحسین:

یزید ابو لیلی، پدرو هنریکه، سعد الروسان، ادهم القریشی، سلیم عبید، رجائی عاید، یوسف ابوجلبوش، محمود ذیب، عوده فاخوری، عارف الحاج، لوئیس کاکوری

روی حرکت عارف الحاج در دقیقه ۲۷ به سمت دروازه سپاهان، او موفق شد توپ را از بین پا‌های گولسیانی به محمود ذیب رساند و این بازیکن در موقعیت تک به تک با اخباری قرار گرفت و توانست گل اول بازی را برای الحسین به ثمر برساند.