نقص فنی، جان سرنشین نیسان در لرستان را گرفت
سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان گفت: نقص در سیستم سوخت رسانی و سیمکشی خودرو نیسان جان سرنشین آن را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست پلیس راه انتظامی استان لرستان گفت: عصر یکدستگاه وانت نیسان حوالی روستای رازان خرمآباد دچار حریق شد و علیرغم تلاش راننده برای اطفاء حریق، یکی از سرنشینان بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.
سرهنگ ید اله نادری افزود: بررسیها نشان میدهد که علت اصلی آتشسوزی، نقص در سیستم سوخت رسانی و سیمکشی خودرو بوده است.
سرهنگ یداله نادری با هشدار جدی به مالکان وسایل نقلیه، گفت: اکیداً توصیه میشود مالکان، خودروهای خود را در بازههای زمانی مشخص به مراکز مجاز معاینه فنی گسیل دهند تا از سلامت کامل آنها اطمینان حاصل کنند، چرا که همین ایرادات به ظاهر کوچک، میتوانند منجر به حوادثی جبرانناپذیر شوند.
سرپرست پلیس راه استان لرستان در پایان تأکید کرد: معاینه فنی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ جان و مال افراد است. بیایید با رعایت نکات ایمنی و توجه به وضعیت فنی خودروهایمان، از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و هموطنانمان رقم بزنیم.