مدیر طرحهای شهری و ترافیکی شرکت عمران آب و خدمات کیش از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت میدان امام خمینی (ره) و اصلاح محور هنگام به سمت نمایشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیر نراقی، گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت میدان و اصلاح محورها در ۲ مرحله اجرا میشود.
او افزود: مرحله اول در میدان امام خمینی (ره) و خیابانهای فرعی منتهی به میدان و مرحله دوم حدفاصل میدان امام خمینی (ره) به سمت نمایشگاه در مسیر رفت و برگشت اجرا میشود.
نراقی خاطرنشان کرد: مسافت آسفالت ریزی در این عملیات ۱۳ هزار متر مربع برآورد شده است و از این رقم ۵ هزار متر مربع در میدان امام خمینی (ره) و ۷ هزار متر مربع نیز در مرحله دوم طرح اجرایی می شود.
مدیر طرح های شهری و ترافیکی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: استحکام بخشی بستر، اصلاح شیب زمین و اجرای عملیات قیر پاشی و روکش آسفالت از مراحل چهارگانه عملیات زیرسازی و آسفالت میدان امام خمینی (ره) و خیابانهای فرعی منتهی به این میدان هستند و پیش بینی میشود در مدت شانزده روز آینده طرح تکمیل شود.
امیر نراقی تصریح کرد: از شهریور امسال اجرای عملیات بهسازی و نوسازی روکش آسفالت معابر کیش آغاز شده است و در تلاش هستیم تا پایان سال ۷۰ درصد از معابر اصلی نوسازی و بهسازی شوند.