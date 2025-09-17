پخش زنده
معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به شرایط و جزئیات عفو معیاری اخیر گفت: در این عفو، خلاف عفوهای معیاری دورههای قبل، محکومان امنیتی هم با احراز دو شرط، مشمول این عفو می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام علی مظفری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح شرایط عفو معیاری و شمولیت آن افزود: عفو معیاری دو امتیاز ویژه دارد. اول اینکه که در اعمال عفو، شفافیت وجود دارد. یعنی انکه روی فرد خاصی تاکید نشده که این شائبه پیش آید که چطور فلان فرد مشمول عفو شد ولی من مشمول عفو نشدم، دوم این که شمول دایره گستره عفو معیاری در مقایسه با عفوهای مصداقی خیلی بیشتر است.
وی ادامه داد: هدف از این رویکرد این بود که تعداد کثیری از افرادی که به هر علتی محکومیت های قطعی پیدا کردند از محکومان دادگاههای عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، خلاف عفوهای معمولی سنتی، در این مرحله تعداد زیادی یا به طور کامل پرونده شان مختومه می شود یا از تخفیف مجازات یا عفو کامل برخوردار می شوند. همچنین از امتیازات دیگر این دوره عفو معیاری این است که خلاف عفوهای معیاری دوره های قبل، برای محکومان امنیتی هم به صورت ویژه، عفو دیده شده است.
حجت الاسلام مظفری گفت: رئیس قوه قضائیه همیشه در نشست با مسئولان قضایی تاکید دارد با مجرمانی که امنیت جانی، مالی و امنیت فکری جامعه را به مخاطره می اندازند، برخورد خیلی قاطع و جدی صورت گیرد و خسارت ها و اموال مردم برگردد. اما در رابطه با جرایم معمولی که تاثیر زیادی در اجتماع نداشته باید جوری عمل شود که زمینه برگشت فرد به جامعه از بین نرود. این مسئله مقدمه ای شد که دستورالعملی تهیه شود که معیارهای عفو افراد از گستردگی بیشتری برخوردار و هدفمند باشد.
محکومان امنیتی هم با احراز دو شرط، مشمول عفو معیاری اخیر می شوند
معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه محکومان امنیتی هم با احراز دو شرط، مشمول عفو معیاری اخیر می شوند، گفت: شرط نخست این است که از زمان محکومیت قطعی این افراد، حداقل ۵ سال سپری شده باشد و شرط دوم این است که در این مدت پنج سال، اصرار بر آن موضع قبلی نداشته و اقدامی بر خلاف مصالح کشور نکرده باشد.
حجت الاسلام مظفری افزود: در شرایط خاص کنونی، رفتار متعارف و محتاطانه این است که با افرادی که سابقه اقدام علیه مصالح کشور داشته اند، سختگیرانه برخورد شود اما از آنجایی که نگاه مسئولان عالی به ویژه رهبر معظم انقلاب به افرادی که اقداماتی علیه مصالح کشور داشتند، پدرانه است، آنها را هم جزو خانواده منسجم کشور می دانند چرا که در دفاع مقدس ۱۲ روزه، خیلی از این ها آمدند در صفوف فشرده ملت و مردم قرار گرفتند و همسو با مردم بیانیه دادند.
وی ادامه داد: در بندهایی از دستورالعمل عفو معیاری آمده است که در جرایم معمولی، بخشی از حکم باید اجرا شده باشد، باقی مانده آن مشمول عفو می شود ولی در جرایم امنیتی با دو شرط، افراد مشمول عفو می شوند که این نگاه، پدرانه و از موضع اقتدار حاکمیت است.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به اینکه در روز چهارشنبه به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص)، این دستورالعمل به استان ها ابلاغ شد، گفت: همه همکاران ما در استان ها برای تطبیق پرونده ها با این معیارها کارگروه اجرایی تشکیل دادند و تا امروز افرادی که مشمول شدند تقریبا ۷۰ هزار نفر است که ان شاالله تعدادشان بیشتر از این عددی باشد که موقتا اعلام شده است.
او گفت: استان های معمولی غیر از استان تهران حداقل باید سه هزار پرونده را ببینند تا از دل آنها افرادی که با معیارهای اعلام شده تطبیق می کنند را به صورت رسمی اعلام کنند که چند نفر مشمول عفو قرار گرفتند. از این مشمولین چند نفر از زندان آزاد می شوند. چند نفر مجازاتشان کاهش می یابد. چند نفر محکومیت شان شلاق بوده از بین می رود.، چند نفر به جزای نقدی محکوم شدند یا کم می شود یا کلا از بین می رود. این زمان بر است. همه استان ها به صورت سه شیفت مشغول کارند. برای این که رئیس قوه قضائیه تاکید دارد فردی اگر بناست مشمول عفو شود روز اول آزاد شود خیلی بهتر از این است که روز دوم آزاد شود. تاکید شده اولویت با آنهایی است که الان در حال تحمل حبس هستند. ان شاالله پیش بینی می کنیم که پایان این هفته و یا اواسط هفته بعد بخش عمده این دستورالعمل اجرا شود.
معاون قضایی قوه قضائیه افزود: بخشی از دستورالعمل زمان بر است مثلا فرض کنید افرادی که مرتکب جرمی شدند و ضرر و زیان به شکات وارد کردند، ضرر و زیان افراد لحاظ شده است. یعنی این افراد تا زمانی که رضایت شکات را جلب نکنند یا اگر توفیقی برای رضایت نداشتند ضرر و زیان را جبران نکنند یا ترتیب پرداخت را ندهند، مشمول عفو قرار نمی گیرند. برای این که این ها محروم نشوند تا پایان آذر مهلت داده شده که به سراغ شکات شان بروند که یا همه خسارت ها را بدهند یا بخشی از خسارت را بدهند و به هر طریق رضایت آنها را بگیرند. برای این که این افراد محروم نشوند، تا پایان آذر فرصت داده شده است. طبیعتا نمی دانیم تا پایان آذر چند درصد این ها توفیق پیدا می کنند رضایت ها را بگیرند تا به آمار مشمولین عفو اضافه شوند بنابراین آمار قطعی الان نداریم و نمی توانیم بدهیم.