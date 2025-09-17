معاون قضائی قوه قضائیه با جداسازی جرائم اقتصادی عادی و کلان گفت: مجرمان اقتصادی عادی که در اثر مشکلات اقتصادی ناشی از تورم مرتکب جرم شدند با وجود شرایطی از جمله اینکه بتوانند رضایت اشخاص را بگیرند، مشمول عفو معیاری قرار می‌گیرند؛ اما آنهایی که با سوءاستفاده از این شرایط به وجود آمده مرتکب جرائم اقتصادی کلان شده‌اند، به هیچ وجه مشمول عفو معیاری نمی شوند.

مجرمان خطرناک و سابقه دار مشمول عفو معیاری نمی شوند

حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: نباید این شائبه برای جامعه پیش بیاید که با عفو معیاری، قرار است همه مجرمان آزاد شوند و امنیت روانی جامعه به خطر بیفتد. در کنار این عفو گسترده همراه با مهر و محبت و رأفت اسلامی، تأکید بیشتر هم در دستورالعمل و هم در تأکیدات شفاهی ریاست قوه قضائیه، برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای از جمله مجرمان جرائم کلان اقتصادی و یا مجرمان جرائم جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم است و افرادی که کوچک‌ترین رفتار مجرمانه‌ای در این عناوین داشته باشند، از شمول این عفو، مستثنی هستند.



وی با اشاره به اینکه عفو معیاری در دستگاه‌های قضائی کشور‌های دیگر هم سابقه دارد، افزود: هر نظام قضائی مبتنی بر شرایط خود عفو‌ها را اعلام می‌کند. در همه نظام‌های قضائی کشور‌های مختلف، نهاد عفو وجود دارد، یا به صورت مصداقی و یا به صورت معیاری. اما چون نظام قضائی ایران یک نهاد مذهبی و دینی است، توجه به بحث عفو به صورت ویژه دیده شده است، چه به صورت معیاری که الان انجام شده است و چه به صورت مصداقی.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه در طول سال، ۱۴ مناسبت برای اعمال عفو داریم، گفت: در هر ۱۴ مناسبت تقریباً میانگین هر دفعه، ۲ هزار نفر و در طول سال بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از مزایای عفو به صورت مختلف بهره‌مند می‌شوند. اما چون یک جا اعلام نمی‌شود، شاید توجه هم نمی‌شود. اما در عفو معیاری همه این اقدام‌ها شاید بالاتر از این، به صورت یکجا عمل شده است.



حجت‌الاسلام مظفری در تشریح عفو معیاری افزود: در این نوع عفو، یکی از معیار‌ها این است که ضرورتی ندارد، آن حکم و محکومیتی که برای شخص در نظر گرفته شده است، به تمام اجرا شود. بخشی از حکم اجرا شد، احساس می‌شود اثر لازم را روی طرف گذاشته و حالت تنبیه هم ایجاد شده است. در عین حال اصرار بر این است که بلا اجرا نماند، باید اثرگذاری خود را داشته باشد، اما با عفو باقی مانده، در عفو معیاری در بند دوم عمدتاً تأکید شده است باقی مانده بخشی از مجازات ها، معنی آن این است که باید یک سوم اجرا شود، دو سوم عفو شود. فرض کنید دو پنجم اجرا شود، سه پنجم عفو شود. این به این جهت است که هم حکم اجرا شده باشد، بخشی از اثرگذاری حکم را داشته باشیم، هم اینکه فردی که در مورد او حکم اجرا شده است، به طور کامل از خانواده و جامعه جدا نشود و زمینه بازگشت او به جامعه از بین نرود.



وی اضافه کرد: در نظام قضائی اسلامی و دینی، هدف از مجازات، سزادهی نیست، به این جهت که طرف را مجازات کنیم و خود مجازات هدف باشد، نیست، هدف، اصلاح مجرم است. اگر با اعمال بخشی از مجازات، این هدف حاصل شود، برای اینکه به جامعه برگردد، جامعه و خانواده کمک کند. ما انتظار داریم افرادی که مشمول این عفو قرار می‌گیرند و به خانواده برگشتند، مراقب باشند که دیگر تکرار اشتباه قبلی را نداشته باشند. مجرمی که عفو شده است باید مسئولیت بپذیرد و خسارت‌هایی را که به افراد و جامعه وارد کرده است جبران کند و به عنوان یک انسان مسئولیت پذیر و اصلاح شده در جامعه بتواند به زندگی طبیعی خودش ادامه بدهد.



معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه در عفو معیاری، معیار‌ها توسط یک هیئت متخصص، تعدادی از مسئولان عالی قوه قضائیه با نظارت رئیس قوه قضائیه و تصویب نهایی ایشان تنظیم شده است، گفت: در تدوین این معیارها، از نظرات کارشناس‌های مختلف اجتماعی، نمایندگان مجلس، حقوقدان‌ها، مسئولان امنیتی و از همه افرادی که به نحوی متخصص هستند و از تجربه عفو‌های معیاری دوره‌های گذشته، استفاده شده است.

دستورالعمل عفو معیاری در سراسر کشور، یکسان و با وحدت رویه اجرا می‌شود



حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه دستورالعمل عفو معیاری در سراسر کشور به صورت یکسان و با وحدت رویه اجرا می‌شود، تأکید کرد: به زندان‌ها اعلام کرده‌ایم که دستورالعمل را در اختیار همه محکومان قرار بدهند، به مقام‌های قضائی هم اعلام شده است که اگر طرف در زندان نیست، مراجعه می‌کند، این دستورالعمل را به خودش یا به وکیلش بدهند تا آنها بدانند که حق شان است یا نه. اگر کسی مدعی شود که دارای شرایط بوده است ولی توسط کارگروه محکوم شده است، زمینه را باز گذاشته‌ایم که به صورت مکتوب بتواند با معاونت قضائی قوه قضائیه مکاتبه کند، بعد از اجرای اولیه دستورالعمل، پرونده اش را می‌گیریم، بررسی می‌کنیم، احیاناً اگر اشتباهی صورت گرفته باشد حتماً رفع اشتباه می‌کنیم.



وی در پاسخ به این پرسش که چه مجرمانی مشمول عفو معیاری نمی شوند، گفت: محکومان جرائم مهم و افرادی که سابقه دار هستند، مثلاً سارقان مسلح یا سرقت توأم با اذیت و آزار یا سارق سابقه دار، جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت کلان و عمده، یا مسلحانه، یا تشکیل باند فساد، جرائمی که عمدتاً امنیت اشخاص و امنیت شهروندان یا امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند، اینها جزء مستثنائات هستند.



معاون قضائی قوه قضائیه درباره مصادیق عفو معیاری هم گفت: بخش اول آن مربوط به محکومان امنیتی است، قسمت دوم یعنی بند «ب» به همه محکومان مربوط است. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ که عفو اعلام شد، افرادی در حال تحمل حبس بوده‌اند. شرط اول این است که بخشی از مجازات را تحمل کرده باشند، بخش عمده اش مشمول عفو قرار گرفته است. مثلاً اگر فردی ۵ سال محکومیت داشته است، ۲ سال اگر تحمل کند، ۳ سال باقی مانده اش مورد عفو است. اگر قبلاً تحمل کرده است الان آزاد می‌شود، اگر یک سال تحمل کرده است، یک سال دیگر هم تحمل می‌کند، بخش عمده اش منتهی به آزادی می‌شود. بخش دیگر جرائم که مشمول عفو می‌شوند، یعنی در عفو معیاری در نظر گرفته شده است، مربوط به محکومیت جزائی نقدی است. در پرونده‌های تعزیرات حکومتی و بخشی از این پرونده ها، چون تأکید مسئولان عالی قوه به ویژه رئیس قوه قضائیه در پرونده‌ها این است که تا جایی که امکان دارد در جرائم معمولی، همکاران قضائی ما از مجازات حبس استفاده نکنند، مجازات جایگزین حبس که جزای نقدی و مانند آن استفاده کنند. بعضی‌ها نمی‌توانند جزای نقدی را پرداخت کنند، منتهی به بازداشت شان می‌شود، اینها هم به صورت خیلی گسترده دیده شده است، اگر کسانی سه ماه یک عددی به اندازه ۱۰۰ میلیون تومان و سابقه بازداشت نداشته باشند، اینها می‌توانند مشمول عفو قرار بگیرند. اما اگر بالاتر از این عدد باشد، در یک مقطعی اگر سه ماه بابت جزای نقدی یعنی به جای جزای نقدی تحمل کیفر کرده‌اند، باقی مانده مشمول عفو قرار می‌گیرد و کلاً پرونده مختومه می‌شود.



حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: در پرونده‌هایی که جزای نقدی خیلی بالا است، آنجا باید یکسال بابت جزای نقدی در حبس باشند، بعد از یکسال مشمول عفو قرار می‌گیرند. یعنی آنجا بخشی از مجازات اعمال می‌شود، ولی باقی مانده آن، یا شرایط نیست، در محکمه معلوم شده است که مبلغی ندارد که پرداخت کند، ادامه مجازات حبس هم مصلحت نیست، بنابراین بخشی برای جزای نقدی و بخشی هم به مجازات شلاق. در بخش مجازات شلاق دو بخش است، بخشی از مجازات شلاق مربوط به حدود است، حدود کلاً مستثنی شده است، یکی از خصوصیات حدود این است که نه در تعیین کیفر می‌شود کم یا زیاد کرد و نه در مقام اجرا مگر اینکه شرایط عفو موردی پیدا کنند. ما اصطلاحاً می‌گوییم ا اعمال ماده ۱۱۴ مجازات اسلامی. اینکه گفتیم حدود مستثنی شده است، کسانی که محکوم به حد شده‌اند مستثنی شده است، معنی آن نیست که به هیچ وجه نمی‌توانند مشمول عفو شوند، اینها در صورتی که توبه کرده باشند، بعد از اثبات جرم و بعد از اینکه حکم قطعی شد، توبه کرده باشند، محکمه توبه شان را پذیرفته باشد و برای مقامات قضائی آن حالت اصلاح پذیری آنها ثابت شده باشد، گزارش می‌شود به محضر رئیس قوه قضائیه و ایشان با تفویض اختیاری که از مقام معظم رهبری به ایشان شده است، می‌تواند اینها را با تبدیل مجازات، عفو کند. اما در عفو معیاری افرادی که مشمول حد شده‌اند به عنوان شلاق، مشمول نیست ولی شلاق تعزیری اگر کسی محکوم شده باشد، به طور کامل، مشمول عفو شده است.

در عفو معیاری اخیر، مجازات اعدام در برخی موارد با شرایطی به مجازات حبس تبدیل شده است



وی با اشاره به اینکه در عفو معیاری، در مورد احکام اعدام، یک درجه تخفیف در نظر گرفته شده و مجازات اعدام به مجازات حبس تبدیل شده است، گفت: در این باره دو شرط لازم است؛ یکی اینکه این افراد، مرتکب جرائم مواد مخدر عمده یا مسلحانه نشده باشند، دوم اینکه بعد از محکومیت، بر موضعی که موجب حکم اعدام آن ها شده است، اصرار نداشته باشند. یعنی حالت توبه داشته باشند و پیش بینی ما این است که تعدادی از مجرمان محکوم به اعدام بتوانند از این دستورالعمل برخوردار شوند.



معاون قضائی قوه قضائیه گفت:در نظام قضائی بعضی از کشور‌ها، هزینه محاکمه و برخورد و حتی نگهداری از زندان، بعضاً به شاکی پرونده تحمیل می‌شود اما در ایران، چون حاکمیت اسلامی چنین تعهدی متقابلی در جامعه دارد که امنیت جامعه را در قبال شهروندان حفظ کند؛ بنابراین نظام قضایی ما برای برخورد با مجرمان، هزینه برای شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی‌کند و این هزینه‌ها عمدتاً به جامعه و به بیت المال تحمیل می‌شود.



حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه زندان‌های کشور از نظر رعایت استانداردها، جزو بهترین ندامتگاه‌های دنیاست، گفت: تحقیقات علمی و بازدید‌های میدانی، موید این موضوع است.