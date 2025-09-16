پخش زنده
امروز: -
برندگان دومین وسومین جوایز میلیاردی جشنواره تابستانی کیش در جلسه نظارت قرعهکشی جشنواره معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: جلسه هیات نظارت قرعهکشی جشنواره تابستانی کیش با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی، سازمان منطقه آزاد کیش و اصناف برگزار شد.
بر اساس قرعه کشی انجام شده در دو هفته گذشته و پس از بررسیهای انجام شده توسط هیات نظارت، برنده هفته دوم این جشنواره، شیدا کیخسروی از شهر شیراز و برنده سومین یک میلیاردی جشنواره تابستانی کیش فاطمه نائیجپور از شهر نور استان مازندران بودند.
در این نشست، در تماس تلفنی از سوی برگزارکنندگان، این نتایج به اطلاع برندگان رسید و مقرر شد هفته آینده به کیش سفر کنند تا جوایز نقدی خود را در مراسمی رسمی دریافت کنند.
جشنواره تابستانی کیش با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و حمایت از گردشگران و ساکنان کیش در حال برگزاری است.