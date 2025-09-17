به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دادستان قشم با تایید خبر این سرقت گفت: سارقان پنج نفر بودند که ساعت ۱۹:۲۴ سه شنبه شب، با ورود از درِ فرعی وارد پاساژ گل‌سنتر درگهان شدند و به یک واحد صنفی طلافروشی حمله کردند.

نریمانی افزود: سارقان با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کردند که خوشبختانه هیچ‌کدام از گلوله‌ها به شهروندان و مالکان مغازه اصابت نکرد. با این حال یک نفر به صورت سطحی مجروح شد که همان لحظه تحت درمان قرار گرفت و به صورت سرپایی مرخص شد.

عبدالرزاق نریمانی گفت: سارقان پس از ورود به مغازه، حدود ۸ کیلوگرم طلا را به سرقت بردند و در ساعت ۱۹:۳۰ از محل متواری شدند.

به گفته وی، این افراد با یک دستگاه خودروی سمند سفید از صحنه متواری شده و متعاقباً نیرو‌های انتظامی و امنیتی برای تعقیب آنان وارد عمل شدند.

آنگونه که در فیلم های دوربین مداربسته مشاهده می شود، سارقان با لباس زنانه وارد طلافروشی شده اند.