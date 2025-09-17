امروز: -
آیین غبارروبی ضریح مطهر آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

مراسم غبارروبی ضریح مطهر آستان امامزاده صالح بن موسی الکاظم (علیه السلام) شامگاه سه شنبه 25 شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ - ۰۶:۵۵
برچسب ها: غبارروبی ، امامزاده صالح
