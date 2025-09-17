به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتبال سپاهان ایران در اولین دیدار خود در گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲، دیشب در ورزشگاه بین‌المللی امان اردن به مصاف تیم الحسین اردن رفت که این مسابقه با شکست یک بر صفر نماینده کشورمان به پایان رسید. تک گل این مسابقه را محمود خروبه در دقیقه ۲۸ برای الحسین اردن به ثمر رساند تا تیمش به سه امتیازی شیرین دست یابد.

تیم سپاهان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲ با آهال ترکمنستان، موهان باگان هند و الحسین اردن همگروه است و با این شکست در رده آخر این گروه قرار گرفت.