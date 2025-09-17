\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647\u060c \u0628\u0627 \u062d\u06a9\u0645 \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0627\u0648\u0631\u0633\u062c\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u0628\u062f\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0635\u0627\u062f\u0642 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0647\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0628\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f.