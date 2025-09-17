به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی پس از درگذشت استاد شهریار منزل مسکونی وی از سوی شهرداری تبریز خریداری و با توافق خانواده استاد به موزه ادبی استاد شهریار تبدیل شد.

خانه استاد محمد حسین بهجت تبریزی در محله مقصودیه شهر تبریز واقع شده است این اثر فرهنگی در ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. ساختمان این موزه قبلاً محل زندگی این شاعر مشهور ایران بود.

استاد شهریار سال ١٢٨٥ هجری خورشیدی در تبریز متولد شد و ۲۷ شهریور ۱۳۶۷ چشم از جهان فرو بست. مقبره الشعرای تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی، مدفن ۴۰۰ تن از شاعران و عارفان نامی ایران زمین از جمله شهریار ملک سخن است که در راه اعتلای نام ایران از هیچ کوشی دریغ نکرد.