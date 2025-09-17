رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از شناسایی و دستگیری عامل آتش سوزی مراتع حمزه خانی کاکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد گفت عصر امروز یک فقره آتش سوزی در منطقه چشمه پیدنی حمزه خانی کاکان گزارش شد که بلافاصله همکاران پرتلاشمان در یگان حفاظت این شهرستان به عرصه اعزام شدند.

مهراب عبدی افرود: همزمان با عملیات مهار آتش، عامل آتش سوزی نیز توسط همکارانمان شناسایی و دستگیر شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد با اعلام اینکه سطح دچار حریق حدود ۲۰ هکتار از اراضی مرتعی شامل گونه‌های گیاهی گون، خوشک و درختچه ارژن بوده است اضافه کرد: خسارتی معادل ۱۲ میلیارد ریال برای عامل آتش سوزی برآورد و تحویل پاسگاه انتظامی کاکان شد.