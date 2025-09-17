رحمان عموزاد دلاور مازندرانی با برتری مقابل کشتی گیر ژاپنی و گرفتن انتقام المپیک، به نشان طلای جهان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و رحمان عموزاد خلیلی دلاور مازندرانی با برتری مقابل کشتی گیر ژاپنی و گرفتن انتقام فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به نشان طلای جهان در سال ۲۰۲۵ دست یافت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

عموزاد در دیدار نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن را در یک تایم شکست داد و با انتقام شکست پاریس به نشان طلا دست یافت.

در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر زاگرب کرواسی؛ تیم کشتی آزاد ایران با کسب ۲ نشان طلا، ۲ نشان نقره و ۳ نشان برنز پس از ۱۲ سال و برای ششمین بار در تاریخ کشتی ایران، به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد در پایان تیم ایران توسط رحمان عموزاد (مازندران) در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع (مازندران) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به نشان طلا، احمد محمدنژاد جوان (خراسان شمالی) در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا (تهران) در وزن ۹۷ کیلوگرم به نشان نقره، محمد نخودی (مازندران) در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور (مازندران) در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور (مازندران) در وزن ۹۲ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی، ایران با ۱۴۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران، تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد و تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

رحمان عموزاد

رحمان عموزاد خلیلی متولد ۲۶ تیر ۱۳۸۱ کشتی‌گیر آزادکار اهل خلیل محله بهشهر است.

وی در رده نوجوانان دو بار قهرمان آسیا و دو بار قهرمان جهان شد و در رده جوانان نیز یکبار قهرمان جهان شد. وی در مسابقات قهرمانی کشتی آسیا ۲۰۲۲ با پیروزی در برابر باجرانگ پونیا دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان و برنز المپیک توکیو برای اولین بار توانست در رده بزرگسالان قهرمان شود.

عموزاد همچنین در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ توانست با شکست یانی دیاکومیهالیس نماینده آمریکا در فینال، قهرمان جهان شود.

رحمان عموزاد در فینال مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس با شکست مقابل کشتی گیر ژاپنی به نشان نقره المپیک رسید، اما در فینال رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، همان کشتی گیر ژاپنی را ۱۰ بر ۰ شکست داد و بر بام جهان ایستاد.