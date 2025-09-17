صبح امروز جوی آرام و بعدازظهر، افزایش باد‌های جنوب غربی برروی مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعد ازظهر و اوایل شب افزایش باد‌های جنوب غربی سبب تلاطم دریا می‌شود و در ارتفاعات استان رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها محتمل خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا امروز در تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب غربی، متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها به ویژه شناور‌های سبک، صیادی وتفریحی صورت پذیرد.

وی افزود: روز پنجشنبه شرایط جوی و دریایی آرامی حاکم است و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده افزایش باد‌های جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی تا فردا پنجشنبه افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود و از روز جمعه با افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما را داریم.