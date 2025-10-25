به منظور مدیریت سیلاب ، کاهش فرسایش خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی امسال بیش از ۱۹۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در استان سمنان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: امسال ۱۰ هزارمتر مکعب بند سنگ و ملات ۶۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب احداث بند خاکی ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ مترمکعب لایروبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها شامل عملیات سنگ و ملاتی، گابیونی و احداث بند‌های خاکی است، افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش بسزایی در مهار روان‌آب‌ها، کنترل سیلاب، تغذیه آبخوان‌ها و حفاظت از منابع طبیعی دارد.

این استان با دارا بودن ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار حوزه آبخیز، نیازمند برنامه ریزی دقیق برای اجرای مدیریت جامع ویکپارچه این حوزه‌ها است.