به منظور مدیریت سیلاب ، کاهش فرسایش خاک و تقویت سفرههای آب زیرزمینی امسال بیش از ۱۹۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در استان سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: امسال ۱۰ هزارمتر مکعب بند سنگ و ملات ۶۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب احداث بند خاکی ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ مترمکعب لایروبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه این طرحها شامل عملیات سنگ و ملاتی، گابیونی و احداث بندهای خاکی است، افزود: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در مهار روانآبها، کنترل سیلاب، تغذیه آبخوانها و حفاظت از منابع طبیعی دارد.
این استان با دارا بودن ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار حوزه آبخیز، نیازمند برنامه ریزی دقیق برای اجرای مدیریت جامع ویکپارچه این حوزهها است.