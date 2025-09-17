به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی محمدی، با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰، گفت: «بر اساس تغییرات جدید، تمامی گروه‌های مشاغل مشمول ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، شامل گروه‌های اول، دوم و سوم، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را خواهند داشت؛ در حالی‌که در سال‌های گذشته این امکان تنها برای برخی گروه‌ها فراهم بود.»

وی در ادامه به موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از مودیان، شرایط ویژه‌ای را برای بخشودگی جرایم سنواتی در نظر گرفته است. به این ترتیب، در صورتی که بدهی اصلی مودی پیش از ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شود یا مودی فاقد بدهی باشد، جرایم تا سقف ۱۰ میلیون تومان به‌طور کامل و برای مبالغ بالاتر تا سقف ۹۰ درصد قابل بخشش خواهد بود.

محمدی همچنین از امکان بخشودگی کامل جرایم مرتبط با عملکرد سال ۱۴۰۳، از جمله جرایم مندرج در مواد ۱۶۹ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و افزود: این اقدام با هدف کاهش فشار مالی بر صاحبان مشاغل و تشویق به رعایت مقررات مالیاتی صورت گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی زنجان در پایان به یکی دیگر از تغییرات مهم اشاره کرد و گفت: مودیان مالیاتی در سال ۱۴۰۳ می‌توانند به‌طور هم‌زمان از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و نرخ صفر مالیاتی بهره‌مند شوند؛ در حالی‌که در سال‌های گذشته برای استفاده از این مزایا، ارائه اظهارنامه عادی الزامی بود.

وی تأکید کرد: این اصلاحات با هدف تسهیل تعاملات مالیاتی، افزایش رضایت‌مندی مودیان و تقویت فضای کسب‌وکار در استان زنجان اجرایی شده‌اند.