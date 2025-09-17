به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آقای زونگ پی وو سفیر چین در ایران ضمن دیدار با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در محل دانشگاه مازندران در بابلسر، درباره توانمندی‌های استان مازندران و تبادلات تجاری این استان با کشور چین گفت‌و‌گو کرد.

سفیر چین در ایران با بیان اینکه استان مازندران دارای مواهب طبیعی و جاذبه‌های گردشگری و کشاورزی فراوانی است، گفت: مازندران برای توسعه اقتصادی ظرفیت‌های فراوانی دارد که می‌تواند مورد توجه سرمایه گذاران چینی قرار گیرد.

زونگ پی وو افزود: در زمینه کشاورزی می‌توان همکاری‌های مشترک صورت گیرد و محصولات کشاورزی مازندران در چین مورد مصرف قرار گیرد.

سفیر چین در ایران با اشاره به اینکه خیلی خوشحالیم که محصولات کشاورزی مازندران بویژه مرکبات به چین صادر می‌شود و چین بازار مصرف بزرگی برای مصرف محصولات کشاورزی مازندران است، افزود: چین با دارا بودن ۱/۴ میلیارد نفر جمعیت می‌تواند بازار خوبی برای محصولات مازندران باشد.

زونگ پی وو اظهار کرد: برای زندگی بهتر نیاز داریم از محصولات کشاورزی با کیفیت بالا استفاده کنیم و مصرف کنندگان چینی هم محصولات با کیفیت بالای کشاورزی را می‌توانند مورد مصرف قرار دهند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر وارد کننده محصولات کشاورزی از ایران بویژه مرکبات، سیب و محصولات شیلاتی بودیم و این روند رو به افزایش است، ادامه داد: پایانه‌های بزرگ محصولات صادراتی می‌توانند زمینه مصرف در مردم چین را بوجود آورند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران هم با اشاره به اینکه مازندران نخستین و بزرگترین استان تولیدکننده در برخی محصولات کشاورزی است که آمادگی تامین بخشی از محصولات مورد مصرف چین بویژه مرکبات را دارد، گفت: با همکاری مشترک ایران و چین می‌توانیم یکی از تامین کنندگان اصلی محصولات غذایی کشور چین باشیم.

تولایی اضافه کرد: در ایجاد صنایع تبدیلی و توسعه فرآوری محصولات و اکتشاف محصولات معدنی و کانی می‌توانیم با طرف چینی مشارکت داشته باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: در زمینه اقتصاد دریامحور هم با توجه به بهره مندی مازندران از ۴۸۰ کیلومتر ساحل می‌توانیم تعاملات و همکاری خوبی بین مازندران و سرمایه گذاران چینی رقم بزنیم.

تولایی با بیان اینکه وجود منطقه آزاد و سایر بنادر در مازندران می‌تواند زمینه خوبی در افزایش تبادلات اقتصادی مازندران و چین ایجاد کند، ادامه داد: گردشگران چینی می‌توانند از مواهب طبیعی و حوزه گردشگری مازندران استفاده کنند و اقدامات خوبی در این زمینه می‌توان صورت داد

وی از ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری برای شرکت‌های چینی در استان خبر داد و گفت: سرمایه گذاری در این زمینه می‌تواند توسعه داشته باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران اظهار کرد: اقتصاد دریامحور، استقرار صنایع جدید، فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی، کشاورزی و گردشگری از اولویت‌های همکاری مشترک مازندران و چین است.

تولایی با بیان اینکه محصولات باغی مازندران با بهترین کیفیت می‌تواند به چین صادر شود، افزود: افزایش بنگاه‌های اقتصادی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه تبادلات اقتصادی و تجاری و توسعه صادرات از اهداف مهم حوزه اقتصادی مازندران و چین است.