به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه کارگروه آرد و نان مراغه افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان یک هفته فرصت دارند تا در این رابطه وارد عمل شوند و شرایط را بهبود ببخشند.

وی اضافه کرد: نبود نظارت‌های دقیق و نبود مسئولیت پذیری در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجب پایین آمدن کیفیت نان در این شهرستان شده است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه بر خروج نانوایی‌های متخلف از چرخه پخت نان تاکید کرد و افزود: اگر نانوایی‌ها پس از چهار بار تذکر کیفت نان را بهبود نبخشند سهیمه آنها برای همیشه قطع خواهد شد.

امینیان با گلایه از اجرا نشدن مصوبات قبلی کارگروه آرد و نان شهرستان افزود: اگر این روند ادامه یابد با افراد کم کار و مقصر برخورد خواهد شد و این هشدار برای آخرین بار به مسئولان است.

وی با بیان اینکه از یک هفته قبل گندم باکیفیت در مراغه توزیع شده است گفت: اما باز هم شاهد بهبود کیفیت نان‌های در دسترس مردم نیستیم و وضع بر همان رویه سابق است که در این حوزه ادارات صمت، غله و جهاد کشاورزی مسئولیت مستقیم دارند و باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند.