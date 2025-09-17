پخش زنده
فرماندار شهرستان ویژه مراغه از نارضایتی شهروندان از کیفیت پخت نان در نانواییهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه کارگروه آرد و نان مراغه افزود: دستگاههای اجرایی و نظارتی شهرستان یک هفته فرصت دارند تا در این رابطه وارد عمل شوند و شرایط را بهبود ببخشند.
وی اضافه کرد: نبود نظارتهای دقیق و نبود مسئولیت پذیری در دستگاههای اجرایی و نظارتی موجب پایین آمدن کیفیت نان در این شهرستان شده است.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه بر خروج نانواییهای متخلف از چرخه پخت نان تاکید کرد و افزود: اگر نانواییها پس از چهار بار تذکر کیفت نان را بهبود نبخشند سهیمه آنها برای همیشه قطع خواهد شد.
امینیان با گلایه از اجرا نشدن مصوبات قبلی کارگروه آرد و نان شهرستان افزود: اگر این روند ادامه یابد با افراد کم کار و مقصر برخورد خواهد شد و این هشدار برای آخرین بار به مسئولان است.
وی با بیان اینکه از یک هفته قبل گندم باکیفیت در مراغه توزیع شده است گفت: اما باز هم شاهد بهبود کیفیت نانهای در دسترس مردم نیستیم و وضع بر همان رویه سابق است که در این حوزه ادارات صمت، غله و جهاد کشاورزی مسئولیت مستقیم دارند و باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند.