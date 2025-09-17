پخش زنده
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار کشور گفت: ایران، مستعد غبارخیزی است و ده میلیون هکتار از عرصههای طبیعی کشور، کانون گرد و غبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهزاد رایگانی عصر دیروز در همایش منطقهای مقابله با بیابان زایی و راهکار مقابله با آن در بجنورد گفت: عوامل متعددی باعث ایجاد این کانونها شده و متاسفانه چالشها و مشکلاتی همچون توفان گرد و غبار برای کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: گرد و غبار چند سالی است که کشور را درگیر کرده و از طرفی ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک مستعد بروز چنین پدیدهای است.
رایگانی ادامه داد: این پدیده یکی از معضلات زیست محیطی و بهداشتی در کشور به ویژه در مناطق خشک کشور است که تاثیرات قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه با مقوله تخریب پوشش گیاهی در کشور مواجه هستیم، گفت: کاهش پوشش گیاهی و تخریب خاک باعث میشود که ذرات خاک و گرد و غبار به راحتی توسط باد به مناطق دیگری در مقیاس استانی و کشوری منتقل و موجب آسیبهای فراوانی شوند.
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار کشور ادامه داد: رفع معضل گرد و غبار تنها محدود به کشور ما نیست و موضوعی است که مهار آن باید از راه دیپلماسی و همکاریهای بین المللی پیگیری شود.
رایگانی افزود: خوشبختانه در این استان نخستین کارگروه دیپلماسی مقابله با گرد و غبار تشکیل شده است و بی تردید در مهار این آسیب بسیار کمک میکند.
وی در پایان تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود مورد نیاز برای مقابله با گرد و غبار، هیچ طرحی در استانها نمیتواند، موفقیتآمیز باشد.