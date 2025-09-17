پخش زنده
گروه شش نفره سارقان احشام در کرمان شناسایی ودستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس پلیس آگاهی استان از انهدام باند شش نفره سارقانی خبر داد که با ضرب و جرح شدید و زورگیری از چندین دامدار و چوپان، چندین راس گوسفند آنان را سرقت کرده بودند.
سرهنگ میرحبیبی گفت: در پی ضرب و جرح و زورگیری چندین راس دام از دامداران و چوپانانی که مشغول نگهداری و رسیدگی به احشام خود و یا در حال چرای دام در نقاط بیابانی اطراف کرمان بودند، ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان با پیجوییهای بی وقفه، عاملان این سرقتها را شناسایی و تحت ردزنی دقیق قرار دادند.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به پیگیری شش ماهه پرونده این سرقتها تصریح کرد: در نهایت نیز ماموران پر تلاش پلیس آگاهی با پیجوئیهای شبانه روزی، هر شش عضو این باند سرقت را در چندین عملیات که از شب گذشته تا سحرگاه امروز اجرا شدند دستگیر و جهت کشف تمامی سرقتهای ارتکابی به پلیس آگاهی منتقل کردند.