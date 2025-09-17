از امروز تا جمعه افزایش دما در مازندران پیش‌بینی می‌شود، اما از شنبه با ورود سامانه بارشی، شاهد بارندگی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز چهارشنبه نیمه ابری از بعد ازظهر با افزایش ابر همراه است.

فرجی با اشاره به اینکه بعدازظهر و شب بویژه در سواحل غربی و دامنه‌های استان رگبار و رعد برق پراکنده را خواهیم داشت؛ افزود: پنج شنبه و جمعه جو استان پایدار با روند افزایش دما همراه است برای روز جمعه حداکثر دما در برخی از مناطق مرکزی و شرقی استان به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد می‌رسد.

وی گفت: اواخر وقت جمعه با نفوذ جریانات شمالی گاهی وزش باد نسبتا شدید را خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: از شنبه تا اواسط هفته آسمان استان ابری با کاهش محسوس دما و با بارندگی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

به گفته فرجی دریا امروز با موج متوسط همراه است که به تدریج از ارتفاع موج کاسته می‌شود برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.