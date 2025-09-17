پخش زنده
امروز: -
نیروهای هلالاحمر چهارمحال و بختیاری استان به مصدوم حادثه سقوط از ارتفاع در روستای حیدرآباد منطقه شاه منصوری امداد رسانی کردند.
آموزشی آمادگی و اقدامات عمومی در شرایط جنگی در سامانطلاب و ائمه جمعه شهرستان سامان آمادگی و اقدامات عمومی در شرایط جنگی را آموزش دیدند.مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در این برنامه همچون پناهگیری، تخلیه اضطراری، کمکهای اولیه و اقدامات ضروری در شرایط بحرانی و جنگ آموزش داده شد.بیژن طاهری هدف از برگزاری این دوره، افزایش تابآوری جامعه و ارتقای آمادگی نیروهای مؤثر مردمی در مقابله با حوادث غیرمترقبه عنوان شده است.