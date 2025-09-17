پخش زنده
حادثه در حفاری خط ۲ مترو اصفهان باعث آبگرفتگی منازل خیابان نشاط اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: هنگام فعالیت دستگاه حفاری برای پایدارسازی جداره تونل کاربرد دارد از طریق منافذ زیرزمینی از جمله چاه به سطح خیابان و چند منزل مسکونی وارد شد.
منصور شیشه فروش افزود: عوامل فنی شهرداری و پیمانکار شرکت مترو به محل اعزام و در حال جمع آوری و پاکسازی فومهای جاری شده هستند.
به گفته وی علت حادثه پس از بررسیهای فنی و کارشناسی اعلام خواهد شد.
همچنین به گفته شیشه فروش این گل حفاری بنا به گفته کارشناسان محیط زیست مشکل زیستی ندارد و آسیبی به هم به لوله ها و تجهیزات آن وارد نشده است.
برای اجرای خط ۲ متروی اصفهان تا کنون ۱۹.۸ کیلومتر حفاری انجام شده است.