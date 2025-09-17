برداشت سیب‌زمینی پیش‌بهاره درشهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بن گفت: در این شهرستان حدود ۴۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که از این میزان، ۲۰ هکتار ارقام پیش‌بهاره است.

مختاریان افزود:یش‌بینی می‌شود از کل سطح زیر کشت سیب‌زمینی، حدود ۱۸ هزار و ۴۵۰ تن محصول برداشت و وارد بازار شود.

به گفته وی: ارقام کشت شده در این شهرستان شامل کولومبا، فابولا، اگریا، فانته، فانتا جلی، بورن، بانبا، اسپریت است.

شهرستان بن در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.