همزمان با هفته وقف، سند مالکیت قطعه زمینی به مساحت ۸۴ هکتار که سال‌ها درگیر مشکلات ثبتی بود، توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر صادر و به مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تحویل داده شد. این اقدام در راستای صیانت از حقوق واقفان و جلوگیری از تعرض سودجویان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، در مراسمی که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، صدور اسناد مالکیت برای موقوفات را گامی مهم در حفظ حقوق واقفان و اجرای دقیق نیات آنان دانست. وی افزود: در هفته وقف امسال، علاوه بر این سند ۸۴ هکتاری، بیش از ۱۲۶ سند مالکیت جدید برای موقوفات استان صادر شده و ۴۰ سند قدیمی نیز به تک‌برگ تبدیل شده است.

مهرانگیز با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد از اراضی و املاک اوقاف استان بوشهر حدنگاری شده و سند مالکیت برایشان صادر شده است، بر آثار ماندگار و ثواب بی‌انتهای وقف تا روز قیامت تاکید کرد.

وی همچنین؛ ضرورت تخصصی شدن شعب قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های وقف را به دلیل پیچیدگی‌های خاص این حوزه، از جمله تاثیر یک واژه در وقف‌نامه، مورد اشاره قرار داد و آمادگی دادگستری را برای پیگیری تخصصی این پرونده‌ها و رسیدگی قاطع به موارد خلاف شرع اعلام نمود.