سخنگوی کمیته نجوم آماتوری انجمن نجوم ایران، اعلام کرد: شامگاه ۳۰ شهریور امسال زمین، زحل و خورشید روی یک خط قرار میگیرند و این شرایط، بهترین فرصت رصد زحل تا یک سال آینده را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کاظم کوکرم سخنگوی کمیته نجوم آماتوری انجمن نجوم ایران در خصوص مقابله زحل و بهترین شرایط رصدی توضیح داد: در شامگاه ۳۰ شهریور امسال زمین روی خط واصل بین سیاره زحل و خورشید قرار میگیرد؛ یعنی مراکز هر سه کره زحل، زمین و خورشید روی یک صفحه قرار میگیرند و حاصل این اتفاق این است که زحل همزمان با غروب خورشید از افق مشرق طلوع میکند و تا صبح در آسمان خواهد بود.
وی افزود: نیمه شب ۳۰ شهریور، سیاره زحل به بیشترین ارتفاع از افق جنوبی میرسد و به عبارتی در بهترین شرایط رصدی خود قرار میگیرد. در این شبها زحل از هر زمانی در طی سال به زمین نزدیکتر است و همین باعث میشود که ما سیاره زحل را از پشت تلسکوپ بزرگتر و با جزئیات بیشتری ببینیم.
کوکرم با تاکید بر اینکه حلقههای زحل این شبها از لبه دیده میشوند، اظهار کرد: به علت موقعیت خود زحل در مدار نسبت به خورشید و زمین، اگر از پشت تلسکوپ این اجرام را مشاهده کنیم، مقداری درشتتر دیده میشوند. البته خود سیاره زحل هم به طور کلی با چشم غیرمسلح این شبها مانند یک جرم درخشان در افق مشرق در برج حوت یا صورت فلکی هوت (ماه) پایینتر از مربع بزرگ صورت فرس اعظم یا پگاسوس دیده میشود و تشخیص آن با چشم غیرمسلح امکانپذیر است.
سخنگوی کمیته نجوم آماتوری انجمن نجوم ایران تاکید کرد:، اما دیدن زحل با تلسکوپ در شرایط مقابله جذابتر است و جزئیات بیشتری قابل مشاهده است.
وی افزود: به علت اینکه به این وضعیت «مقابله» میگوییم، این است که از دید زمینیها، زحل در آسمان درست مقابل خورشید قرار دارد؛ یعنی همزمان که خورشید در مغرب غروب میکند، زحل در مشرق طلوع میکند و تا صبح در آسمان حضور دارد.
کوکرم با اشاره به فاصله زحل از زمین توضیح داد: در شبهای پایانی شهریور، بهخصوص ۳۰ شهریور، فاصله زحل تا زمین یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون کیلومتر است، در حالی که در بیشتر مواقع سال، فاصله زحل به طور متوسط حدود یک و نیم میلیارد کیلومتر است. این حدود ۲۰۰ میلیون کیلومتر نزدیکتر شدن نسبت به زمین باعث میشود که ما شانس داشته باشیم زحل را با جزئیات زیاد از پشت تلسکوپ مشاهده کنیم.
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر اینکه فرصت دیدن زحل در مقابله، محدود به شب ۳۰ شهریور نیست؛ از حدود ۱۰ روز قبل تا ۱۰ روز بعد نیز شرایط مناسبی برای رصد وجود دارد و اگر هموطنان علاقهمند نتوانند در شب سیام شهریور زحل را ببینند، در شبهای قبل و بعد نیز میتوانند تجربه بسیار جذابی از دیدن زحل داشته باشند.
سخنگوی کمیته نجوم آماتوری انجمن نجوم ایران خاطر نشان کرد: بنابراین با پدیدهای مواجه نیستیم که در یک شب مثل ماهگرفتگی ظرف چند ساعت اتفاق بیفتد و تمام شود، بلکه میتوان گفت شبهای پایانی شهریور و شبهای آغازین مهرماه، زمان بسیار ایدهآلی برای رصد سیاره زحل تا یک سال آینده خواهند بود.