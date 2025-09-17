پخش زنده
با حضور استاندار اردبیل از ادارات کل برگزیده جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ تجلیل شد. در این جشنواره ۶ اداره کل توانستند در حوزههای مختلف حائز نمرات و میانگین عملکرد بالا شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل گفت: ارزیابی دستگاههای اجرایی باید براساس شاخصهای واقعبینانه از جمله رضایت مردم انجام شود.
مسعود امامی یگانه در شورای راهبری و تحول اداری که در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: تحول در نظام اداری نیازمند نگاه نو و واقعبینانه است و در این راستا ۷ شاخص برجسته برای ارزیابی ادارات در نظر گرفته شده که بهرهوری در حوزه سرمایه انسانی و مصرف انرژی هم از مهمترین آنها است.
وی با اشاره به تفاوتهای ساختاری و اعتباری دستگاهها افزود: با توجه به اختلاف امکانات و مأموریتها نباید انتظار یکسانی از همه ادارات داشت و این موضوع باید در ارزیابیها لحاظ شود.
استاندار اردبیل چابکسازی و اصلاح ساختار اداری را از اولویتهای دولت عنوان کرد و ادامه داد: توجه به عملکرد کارکنان، علاوه بر افزایش انگیزه آنها، کیفیت خدماترسانی به مردم را ارتقا خواهد داد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل نیز از کسب رتبه برتر این شرکت در ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ در میان ۶۰ دستگاه اجرایی خبر داد.
هاشم علایی اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که هر سال با عنوان جشنواره شهید رجایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در قالب شاخصهای عمومی و اختصاصی انجام میشود، شرکت شهرکهای صنعتی با کسب ۹۴ درصد امتیازات در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی به عنوان سه دستگاه برتر و همچنین در گروه تولیدی نیز به عنوان دستگاه اول استان انتخاب شد.
وی افزود: کسب این موفقیت مهم برای اولین بار برای این شرکت اتفاق افتاده که دریافت این رتبه نسبت به جایگاه سال ماقبل آن از ارتقای چهار پلهای برخوردار بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، تلاش و همکاری مدیران و کارکنان را ۲ عامل مهم و اساسی در کسب این موفقیت عنوان کرد و گفت: با تداوم همکاری و همدلی کارکنان، شاهد بهبود مستمر فرآیندها، خدمات و ارتقای سطح رضایتمندی مراجعان و سرمایهگذاران خواهیم بود.