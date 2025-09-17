کشف اشیاء تاریخی مربوط به دوره‌های الیمائی و ساسانی در یاسوج

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف‌اشیاء تاریخی مربوط به دوره‌های الیمائی و ساسانی و دستگیری حفاران این اشیاء در یاسوج خبرداد.