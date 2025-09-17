مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم گفت: در پی گشت زنی نیروی انتظامی دریکی از مناطق اطراف یاسوج به یک خودرو سواری مشکوک میشوند که پس از بازرسی تعدادیاشیاءتاریخی از این خودرو کشف و ضبط شده است.
امیر حسینی افزود: طبق بررسیهای اولیه از این خودرو سورای تعداد ۵۱عدد سکه تاریخی مربوط به دورههای مختلف الیمائی و ساسانی کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر تعداد سکههای تاریخی ۲عدد دستبند دوره اسلامی، ۶عدد انگشتر قدیمی، یک عدد دستگاه فلزیاب و تعدادی ادوات حفاری کشف و ضبط شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمددر پاسداری از هویت تاریخی مردم، گفت: این محموله قاچاقاشیاء تاریخی یکی از بزرگترین کشفیات این ادارهکل در سه ماهه نخست امسال است.